В Первоуральске инспекторы ДПС отправили местного предпринимателя на освидетельствование, но он оказался «чист»

18:05 | 21.05.2020

В Первоуральске произошла крайне запутанная история, связанная с соратником местного «общественника» Максима Ездакова (предпринимает спорные попытки бороться с незаконной реализацией алкоголя), ранее судимого за незаконную рубку леса. 25 апреля этого года его товарищ, предприниматель Дамир Валиуллин за рулем автомобиля «Лада Калина» был остановлен на улице Красноармейская экипажем ДПС. При проверке документов инспектором «были выявлены признаки опьянения у водителя» (цитата из материалов дела об административном правонарушении), поведение не соответствовало обстановке.



Дамиру Валиуллину, ранее привлекавшемуся к административной ответственности за нарушение ПДД 26 раз, было предложено проехать на освидетельствование. Согласно результату химико-токсикологического исследования, поступившему в ГИБДД 11 мая, состояние наркотического опьянения у Валиуллина не установлено, в связи с чем производство по делу об административном правонарушении было прекращено.



Как такое могло произойти, можно только догадываться. Известно, что у Максима Ездакова, несмотря на криминальное прошлое, немало знакомых среди полицейских местного ОМВД. Не стоит забывать и про смертельное ДТП в Екатеринбурге около ТРЦ «Алатырь», когда были подменены анализы виновника аварии Владимира Васильева. Впрочем, это лишь догадки и размышления.

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