В Свердловской области пропал без вести 51-летний мужчина

17:59 | 18.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 51-летнего жителя деревни Саитково Тавдинского района. Андрей Михайлов ушел из дома 7 апреля и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Дарье 8-965-501-80-53.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»