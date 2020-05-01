В столице Урала исчезнут супермаркеты «Райт»

19:31 | 6.05.2020

В Екатеринбурге закрываются все супермаркеты сети «Райт». Первыми исчезнут магазина на Амундсена, 65 и Блюхера, 39.



Как рассказали E1.RU в пресс-службе сети, в ближайшее время в уральской столице закроются все супермаркеты «Райт». Закрываться они будут поэтапно, каждые две недели. Магазины данной сети также закроются в Нижнем Тагиле, Уфе, Стерлитамаке, Нефтеюганске и Тюмени.



В связи с закрытием супермаркеты «Райт» запустили распродажу со скидками до 90% на товар.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»