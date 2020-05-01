«Екатеринбург-ЭКСПО» станет резервным госпиталем для пациентов с коронавирусом

16:44 | 6.05.2020

Фото: cmc-ural.ru

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» готовится стать резервным госпиталем на 50 мест. В одном из павильонов организуют полноценные реанимационные модули с кислородными камерами и высокотехнологичной медицинской техникой.



Гендиректор площадки Игорь Данилов отметил, что использование кислородных камер позволит полностью изолировать воздухообмен и обеспечить абсолютную безопасность для других помещений комплекса. «Да, наша отрасль сильно страдает в кризис. Но мы все равно можем быть полезны нашей стране», – заявил глава выставочного центра.



В качестве преимуществ переоборудования одного из павильонов «ЭКСПО» под резервный госпиталь отмечаются изолированность от центра города и транспортных узлов, а также наличие нескольких подъездов к площадке. Кроме того, в выставочном центре есть кухня, а в павильонах действует отдельная замкнутая система подачи и кондиционирования воздуха.



Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с полпредом Президента в УрФО Николаем Цукановым посетили выставочный центр. В рамках учений там был развернут временный госпиталь с 3 000 больничных коек.



Организация резервного госпиталя в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» для борьбы с коронавирусом обойдется в 190,4 миллионов рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»