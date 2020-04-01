В Качканаре мужчина будет осужден за пьяное вождение по поддельным водительским правам

17:16 | 20.04.2020

Фото: yandex.ru

Прокуратура Качканара утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в сентябре 2019 качканарец управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения несмотря на то, что в марте 2018 года уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Алкометр показал, что в крови правонарушителя содержится 1,445 ммоль алкоголя. В связи с этим водитель привлечен к административной ответственности.



Также сотрудникам ГИБДД мужчина представился не своим именем и предъявил заведомо поддельное водительское удостоверение со своей фотографией, оформленное на жителя Екатеринбурга. В ходе проверки установлено, что качканарец, будучи лишенным права управления транспортными средствами, используя сеть Интернет, у неустановленного дознанием лица приобрел поддельное водительское удостоверение, оформленное на имя другого человека, и использовал данное удостоверение в качестве документа, представляющего право управления транспортными средствами.



Екатеринбуржец, чье имя значилось в поддельных документах, узнав, что судебным решением он лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года за правонарушение, которое он не совершал, обратился в Качканарский городской суд, где незаконное судебное решение было отменено.



Санкции ст. 264.1 и ч. 3 ст. 327 УК РФ в качестве наиболее строгого наказания предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет и 1 года соответственно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»