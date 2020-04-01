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20:42 | 14.04.2020

На свердловской трассе перевернулась фура, которая перевозила 19 тонн опасного груза

На трассе Каменск-Уральский - Усть-Багаряк днем 14 апреля произошло опрокидывание грузового автомобиля «Фридлайнер», который перевозил 19 тонн сжиженного углекислого газа, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского.

На свердловской трассе перевернулась фура, которая перевозила 19 тонн опасного груза


В результате ДТП люди не пострадали, утечки газа не произошло, угрозы безопасности нет.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение транспорта . Движение на участке не затруднено.

На свердловской трассе перевернулась фура, которая перевозила 19 тонн опасного груза


Сотрудниками полиции установлено, что водитель 1973 г.р. направлялся из Тольятти в Каменск-Уральский.

Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о том, как поставить грузовой автомобиль на колёса. Вероятнее всего, специальная техника прибудет к месту ДТП завтра. Сегодня на месте аварии останется дежурить наряд ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения на участке.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

© «Вечерние ведомости»

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