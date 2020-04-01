На свердловской трассе перевернулась фура, которая перевозила 19 тонн опасного груза

На трассе Каменск-Уральский - Усть-Багаряк днем 14 апреля произошло опрокидывание грузового автомобиля «Фридлайнер», который перевозил 19 тонн сжиженного углекислого газа, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского.В результате ДТП люди не пострадали, утечки газа не произошло, угрозы безопасности нет.Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение транспорта . Движение на участке не затруднено.Сотрудниками полиции установлено, что водитель 1973 г.р. направлялся из Тольятти в Каменск-Уральский.Сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о том, как поставить грузовой автомобиль на колёса. Вероятнее всего, специальная техника прибудет к месту ДТП завтра. Сегодня на месте аварии останется дежурить наряд ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения на участке.