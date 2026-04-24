Кольцовские таможенники не разрешили пассажиру лететь на родину с кроссовками





– отметили в управлении. «Санкция этой статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, но не менее одной тысячи рублей, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Кольцово инспекторы таможенного поста не разрешили гражданину Таджикистана, вылетавшему из Екатеринбурга в Душанбе, возвращаться на родину с кроссовками.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в багаже у мужчины было 25 женских и мужских кроссовок 38-45 размеров с лейблами известных брендов. По его словам, он покупал кроссовки по цене от 300 до 400 рублей на городском рынке, чтобы потом через интернет продавать как брендовые, но «бизнес не пошёл», и он решил вернуться в Таджикистан, чтобы раздать обувь родным.Поскольку обувь вывозилась не для личного пользования, её нужно было задекларировать. Пассажир этого не сделал, поэтому на него возбудили дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ –«Недекларирование товаров».Мероприятие для возрастной категории 18+