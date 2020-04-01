В Первоуральске прокуратура проверяет завод после травмирования работника

Прокуратура организовала проверку в связи с травмированием работника «Первоуральского динасового завода» на производстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, сегодня, 6 апреля, старший плавильщик 1974 года рождения находился в цехе № 2 участка плавленых материалов и выполнял работу по очистке оросительного кольца на электродуговой печи. В это время произошел выброс горячей пыли, который поднял четырехметровую крышку печи. Через образовавшееся отверстие работник получил ожоги кистей рук и лица. Пострадавшего доставили в одну из больниц города.– Прокуратура выясняет все обстоятельства несчастного случая на производстве. В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства об охране труда на предприятии, – сообщили в пресс-службе ведомства.Добавим, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.