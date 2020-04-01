В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по вине которого серьезно пострадала женщина

18:35 | 3.04.2020

Фото: prsf66.ru



В уральской столице вынесли приговор виновнику ДТП, в котором серьезно пострадала девушка-пешеход, об этом рассказали в прокуратуре Чкаловского района.



По версии следствия, подсудимый несовершеннолетний Виктор Васильев в апреле 2019 года без водительского удостоверения сел за руль автомобиля «Лада», принадлежавший отцу, и поехал по улице Газетной. Молодой человек допустил занос машины и вынос на тротуар, где наехал на пешехода. Попавшая под колеса девушка получила перелом костей голени.



Гособвинитель запрашивал несовершеннолетнему, впервые привлеченному к уголовной ответственности наказание в виде ограничения свободы. Однако суд, признав Виктора Васильева виновным, освободил его от наказания с применением мер воспитательного характера.



Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»