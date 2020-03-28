Жители Екатеринбурга вместо самоизоляции во всероссийский карантин отправились на пикники

18:53 | 29.03.2020

Фото: vk.com

Жители Екатеринбурга, несмотря на требование Роспотребнадзора касательно самоизоляции в объявленные президентом страны Владимиром Путиным выходные, отправились на пикники в пригородных парках. Особенно выделились жители Академического микрорайона.



Многих жителей столицы Урала возмущает такое безалаберное поведение сограждан. Своё возмущение они высказывают в соцсетях.



«Да, прямо сейчас вам кажется, что вы здоровы. И что ваш иммунитет справится с любой болезнью. Что водочка от всего спасет. Но подумайте, что будет с вашей бабушкой, которую вы, даже не заметив, заразите через эти социальные контакты? Что вы скажите ей?» – возмущается подписчица группы «Типичный Екатеринбург» во вКонтакте.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»