Замгубернатора Свердловской области заявил о необходимости минимизировать социальные контакты

15:21 | 27.03.2020

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что главная задача в период длинных выходных – максимальное обеспечение карантинного режима.



– Если нам совместными усилиями удастся минимизировать социальные контакты, провести выходные в условиях максимальной изоляции, мы получим результаты, препятствующие распространению инфекции, – сообщает Креков.



Также заместитель губернатора отметил, что сейчас создаются специальные контрольные группы во всех министерствах и ведомствах, которые будут следить за соблюдением указа губернатора.



– Просим всех работодателей отнестись с пониманием, ведь ограничение социальных контактов – в наших общих интересах, – добавил Павел Креков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»