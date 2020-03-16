Свердловский металлурги опубликовали видеоотчёт о природоохранной деятельности на Северном Урале

13:08 | 17.03.2020

Фото: скрин видео

Открытое акционерное общество «Святогор», входящее в металлургический комплекс УГМК, опубликовало очередной видеоотчет о природоохранной деятельности предприятия на Северном Урале.



Накануне паводкового сезона промышленники рассказали, какие шаги предпринимаются специалистами предприятия для поддержания надлежащей экологической обстановки рядом с карьерами Северного медно-цинкового рудника (СМЦР), расположенного на севере Свердловской области в 40 км от города Ивдель. СМЦР ведет разработку карьера Ново-Шемурского месторождения, которое входит в северную группу месторождений Свердловской области.



В видеоролике рассказывается о причинах, по которым в 2017 году сложилась сложная экологическая ситуация в Ивделе, а также о мерах, которые были предприняты для ее стабилизации и улучшения.





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