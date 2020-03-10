В Екатеринбурге обновился список избирательных участков

11:08 | 11.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга обновила список избирательных участков города. Количество постоянных, согласно документу, подписанному мэром города Александром Высокинским, увеличилось с 552 до 555.



Изменения связаны с высокими темпами строительства жилья в городе. Новые участки появились в Академическом, Солнечном и Светлом микрорайонах. Таким образом, в Верх-Исетском районе будет действовать 80 участков, в Железнодорожном – 67, в Кировском – 85, в Ленинском – 77, в Октябрьском – 54, в Орджоникидзевском – 99 и в Чкаловском – 93 участка.



В документах об обновлении выверены границы участков, уточнены адреса помещений для голосования и находящихся на территории каждого участка жилых домов. Кроме того, эксперты провели ревизию всех помещений для голосования, проверили их состояние, удобство расположения и их техническая готовность к работе.



«Планируется, что новый список избирательных участков будет применяться уже в апреле 2020 года при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»