В Свердловской области сохраняется стабильная эпидобстановка

18:29 | 6.03.2020

Фото: argumenti.ru

Власти Свердловской области принимают исчерпывающие меры для профилактики коронавируса. Как передает департамент информполитики региона, на сегодняшний день на Среднем Урале эпидобстановка остается стабильной.



Согласно итогам заседания противоэпидемической комиссии, которое провел сегодня, 6 марта, замгубернатора Алексей Орлов, в области также снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным Минздрава, показатель заболеваемости ниже среднемноголетнего уровня и ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Отметим, сейчас под контролем врачей находятся 162 человека, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.



«Эпидситуация на территории области контролируемая, никаких фактов, связанных с обнаружением коронавируса нет, хотя риски растут из-за того, что сейчас происходит вокруг Российской Федерации. Наша область очень серьезный партнер в международных контактах, поэтому надо быть очень бдительными и активно использовать все доступные меры профилактики. Мы будем внедрять профилактические меры, связанные с дополнительной санитарной обработкой общественных площадей – это, например, торговые объекты, предприятия», – сказал на совещании заместитель губернатора Павел Креков.



Добавим, что в общественных местах, по словам Крекова, будут установлены дополнительные дезинфекторы, а также чаще будет проводиться обработка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»