В столице Урала тестируют трамвай на 320 пассажиров

14:47 | 21.02.2020

Фото: Инцидент Екатеринбург

В столице Урала тестируют трехсекционный трамвай «Уралтрансмаша», вмещающий 320 пассажиров. На данный момент трамвай проходит техническую обкатку.



Как рассказали в пресс-службе предприятия, трамваю предстоит проехать две тысячи километров в условиях максимальной загрузки. Курсирует модель 71-418 по маршрут ВИЗ – Волгоградская. Эксплуатационные испытания с пассажирами начнутся после технической обкатки.



Добавим, что самый длинный трамвай был привезен в депо прошлым летом. Длина общественного транспорта составляет 27 метров, трамвай вмещает сразу 320 пассажиров. Также трамвай сделали низкопольным, были добавлены индикаторы для подсчета пассажиров, система климат-контроля и слежение за здоровьем водителя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»