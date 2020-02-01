В Нижнем Тагиле загорелся частный стоматологический салон

13:31 | 19.02.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в Нижнем Тагиле в офисе частного стоматологического салона загорелась мебель. Организация находится на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 11:05 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, тушить пожар выехали семь спасателей и две спецмашины.



Огонь потушен в считанные минуты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»