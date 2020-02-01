На детский телефон доверия в Свердловской области поступило около 15 тысяч звонков

21:30 | 6.02.2020

Фото: bash.news

Около 15 тысяч свердловчан обратились за помощью на детский телефон доверия. При этом, 63% звонков поступило от детей и подростков.



Как рассказали в департаменте информполитики региона, в 48% случаев гражданам требовалась справочная информацция, 23% свердловчан спрашивали о проблемах детско-родительских отношений, 21% - о конфликтах среди сверстников и 1% - о вопросах жестокого обращения с ребенком в семье, вне семьи и среди сверстников.



Как напомнил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, телефон доверия является службой экстренной психологической помощи детям и подросткам, а также родителям и специалистам, работающим с семьями и детьми.



Добавим, номер детского телефона доверия - 8-800-2000-122. Все звонки являются бесплатными.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»