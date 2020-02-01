Полпред президента в УрФО обсудил с таможенниками и представителями бизнеса ситуацию в Китае

20:40 | 6.02.2020

Фото: пресс-служба Полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел рабочее совещание, связанное со вспышкой коронавируса в Китае. В совещании также приняли участие начальник Уральского таможенного управления Федеральной таможенной службы России Максим Чмора, заместитель полпреда Виктор Дубенецкий, помощник полпреда Максим Федосеев, а также владелец ГК «Сима-ленд» Андрей Симановский.



В ходе совещания на примере одного из крупных экспортеров товаров народного потребления из КНР обсуждались проблемы, которые возникли и могут возникнуть из-за ситуации в Китайской Народной Республике, ограничивающей внешнеторговые и внешнеэкономические связи, сообщили в пресс-службе полпреда президента.



Особое внимание было уделено контролю со стороны таможенных органов над объемами поставок товаров народного потребления и продуктов из Китая с целью обеспечения продовольственной безопасности региона.



Добавим, что Николай Цуканов также принял участие в расширенном заседании коллегии Уральского таможенного управления ФТС России. В своем выступлении полпред напомнил, что Президент России неоднократно призывал к снятию административных барьеров и давления на бизнес.



«Считаю, что должна быть продолжена работа над улучшением условий ведения международной деятельности для уральских предприятий-экспортеров и импортеров, устранением административных барьеров, в том числе при совершении внешнеторговых операций», – отметил Николай Цуканов.

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