В Екатеринбурге ищут пропавшего весной свердловчанина

19:04 | 28.01.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице ищут пропавшего без вести свердловчанина. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», местонахождение Анохина Андрея Владимировича неизвестно с 16 апреля 2019 года.



Возраст пропавшего – 50 лет. Его рост 177 сантиметров, у него нормальное телосложение, темные с проседью волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза. Во что был одет Анохин в день ухода неизвестно.



Всех, кому известна какая-либо информация о пропавшем, просят обращаться по номеру 8 (800) 700 54 52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»