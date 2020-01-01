В Екатеринбурге на Шарташе прошел чемпионат по сноукайтингу

20:26 | 14.01.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице на озере Шарташ прошел шестнадцатый чемпионат Екатеринбурга по сноукайтингу. В соревнованиях приняли участие 16 сноубордистов и 12 лыжников.



Как рассказали в пресс-службе администрации города, чемпионат проводился с 11 по 12 января.



В дисциплине «курс-рейс» среди сноубордистов «золото» завоевал Артем Ренев, «серебро» взял Ильсур Ганиев, в бронзовую медаль получила Валерия Гаращенко. В дисциплине «сноукайтинг курс-рейс – лыжи» первое место занял Илья Гибадуллин, второе – Максим Максимов, а третье – Кирилл Литвинов. В командной гонке на первом месте оказались Артём Ренев и Илья Гибадуллин, на втором - Ильсур Ганиев и Кирилл Литвинов, а «бронзу» завоевали Валерия Гаращенко и Максим Максимов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»