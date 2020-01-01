Новости дня
14:04 | 3.01.2020
Фото: Катерина Якушева
В Свердловской области ожидаются теплые выходные
Так, в Свердловской области завтра, 4 декабря, будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на юге до умеренного, в отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха ночью будет -7…-12°С, днем – 0…-5°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в порывах до 14 м/с.
В воскресенье, 5 декабря, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха ночью составит -3…-8°С, а днем – 0…-5°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
В Екатеринбурге в субботу будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-9°С, а днем воздух прогреется до 0…-2°С. Ветер ожидается юго-западный 5-10 м/с, в порывах до 13 м/с.
В воскресенье, 5 декабря, в уральской столице также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет -3…-5°С, днем -1…-3°С. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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