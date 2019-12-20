В Свердловской области без вести пропал молодой человек

18:28 | 21.12.2019

В свердловском посёлке Прогрессе разыскивают без вести пропавшего 27-летнего Евгения Поморцева. Его местонахождение неизвестно с 16 декабря. Может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, светло-русые короткие волосы, голубые глаза. В день исчезновения был одет в куртку (светлей верх и тёмный низ), шапку цвета Хаки, тёплые тёмные спортивные штаны и кожаные чёрные кроссовки.



Если вам известно местонахождение Евгения Валерьевича – сообщите об этом по номеру телефона +7(961)767-17-49, Андрей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»