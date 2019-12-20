«Никто цацкаться не собирается». Уральские депутаты Госдумы поддержали запрет на торговлю снюсом

16:07 | 21.12.2019

Депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин заявил, что фракция ЛДПР поддержит законопроект о запрете на торговлю снюсами (никотиновыми смесями), когда он поступит на рассмотрение, либо сама его внесет - сейчас этот прорабатывается. Парламентарий выразил уверенность, что остальные фракции также проголосуют за необходимые поправки в федеральное законодательство.



«Думаю это тот вопрос, где все едины во мнении – проблема снюсов назрела достаточно остро, и её решение не терпит отлагательств. Несколько лет назад была введена уголовная ответственность за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним, считаю, здесь надо пойти на аналогичные меры, и вводить серьезные штрафы и за торговлю в целом, вне зависимости от возраста, и за ввоз на территорию России, и за изготовление», – рассказал Игорь Торощин.



По его словам, продажа снюса школьникам – это настоящее объявление войны молодому поколению, поэтому «никто цацкаться не собирается».

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