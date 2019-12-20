Новости дня
11:34 | 21.12.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
Жаловались, да всё безуспешно: в Екатеринбурге в Академическом горячая вода залила подъезд
По словам очевидцев, прорыв трубы происходит в одном и том же месте уже не первый раз. Вода затекает в квартиры. Все попытки привлечь внимание к проблеме оказались тщетными.
«После обращения в УК "Академический" и их так называемого "ремонта", прорывы происходят вновь, каких-либо действенных мер по установлению причин и устранению недостатков УК не принимает. На наше обращение в УК по аналогичной проблеме в марте мы получили лишь отписку главного энергетика. За декабрь месяц это уже вторая авария. Генеральным директором УК "Академический" является Смирнягин Николай Сергеевич, депутат городской думы Екатеринбурга, если человек не может решить проблему одного подъезда уже несколько лет, как он может вообще у власти быть и решать вопросы на городском уровне?»,- резюмирует местный житель.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:34 | 21.12.2019
Жаловались, да всё безуспешно: в Екатеринбурге в Академическом горячая вода залила подъезд
11:01 | 21.12.2019
В Екатеринбурге огонь охватил три автомобиля
10:49 | 21.12.2019
Фестиваль «Не темно» пройдёт в Екатеринбурге в восьмой раз
10:48 | 21.12.2019
В воскресенье в Перми пройдет новогодний «Котофест»
10:38 | 21.12.2019
В баре Екатеринбурга посетитель открыл стрельбу. Есть пострадавший
08:49 | 21.12.2019
На Урале произошла смертельная авария
07:57 | 21.12.2019
В Первоуральске пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
21:12 | 20.12.2019
Свердловским полицейским вручили 57 новых автомобилей Лада Веста
20:27 | 20.12.2019
Пришел всего один депутат: в Екатеринбурге сорвалось заседание по вопросу о размещении киосков
19:40 | 20.12.2019
Власти вернули горожанам газету «Вечерний Екатеринбург»
19:16 | 20.12.2019
На выходных в Свердловской области ожидается похолодание
18:30 | 20.12.2019
В Свердловской области будут судить женщину-адвоката, пойманную за рулем в нетрезвом состоянии
18:13 | 20.12.2019
Пробки и ДТП: в Екатеринбурге образовались 10-балльные заторы
18:00 | 20.12.2019
Свердловские врачи и полицейские получили новые спецмашины
17:53 | 20.12.2019
Пермяки стали победителями и призерами всероссийских соревнований по художественной гимнастике
17:37 | 20.12.2019
В Екатеринбурге рядом с Ледовым городком будут работать четыре бесплатные парковки
17:13 | 20.12.2019
Более 100 кг морепродуктов неизвестного происхождения выявили уральские таможенники
16:56 | 20.12.2019
На дорогах Свердловской области увеличилось количество ДТП
16:54 | 20.12.2019
РМК не дала челябинской семье стать бомжами
16:44 | 20.12.2019
В 2019 году пермские спасатели помогли сохранить жизнь 600 пермякам
16:40 | 20.12.2019
В Перми пройдут городские соревнования по зимнему триатлону
16:37 | 20.12.2019
Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю подвел итоги трехлетней работы
16:26 | 20.12.2019
В свердловском поселке массово заболели дети
16:13 | 20.12.2019
Свердловский межрайонный природоохранный прокурор взял на особый контроль вырубку деревьев в Дегтярске
15:59 | 20.12.2019
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-сотруднику Минагропрома. Его признали виновным во взяточничестве
15:51 | 20.12.2019
Экс-директор екатеринбургского Метростроя прокомментировал заявление президента о строительстве второй ветки подземки
15:29 | 20.12.2019
В Свердловской области производителя торфа оштрафовали за загрязнение окружающей среды
15:10 | 20.12.2019
В Пермском крае с 1 января 2020 года банки отменят комиссии за межрегиональные денежные переводы
14:57 | 20.12.2019
Специалисты признали, что здоровью пассажира, пострадавшего в ДТП с Владимиром Васильеым причинен тяжкий вред
14:30 | 20.12.2019
Пермские школьники станцуют на большом новогоднем балу
14:09 | 20.12.2019
До открытия ледового городка в центре Екатеринбурга осталась неделя
13:57 | 20.12.2019
В Ирбите мужчине дали десять лет «строгача» за преступления в отношении своей знакомой и её мамы
13:50 | 20.12.2019
Новогодняя ель краевой столицы – одна из самых высоких в стране