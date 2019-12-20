Жаловались, да всё безуспешно: в Екатеринбурге в Академическом горячая вода залила подъезд

В Екатеринбурге в Академическом горячая вода затопила подъезд дома на улице Павла Шаманова, 15. Об этом местные жители сообщили в группе «Инцидент Екатеринбург».По словам очевидцев, прорыв трубы происходит в одном и том же месте уже не первый раз. Вода затекает в квартиры. Все попытки привлечь внимание к проблеме оказались тщетными.«После обращения в УК "Академический" и их так называемого "ремонта", прорывы происходят вновь, каких-либо действенных мер по установлению причин и устранению недостатков УК не принимает. На наше обращение в УК по аналогичной проблеме в марте мы получили лишь отписку главного энергетика. За декабрь месяц это уже вторая авария. Генеральным директором УК "Академический" является Смирнягин Николай Сергеевич, депутат городской думы Екатеринбурга, если человек не может решить проблему одного подъезда уже несколько лет, как он может вообще у власти быть и решать вопросы на городском уровне?»,- резюмирует местный житель.