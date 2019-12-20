Фестиваль «Не темно» пройдёт в Екатеринбурге в восьмой раз

10:49 | 21.12.2019

В выходные, 21 и 22 декабря в Екатеринбурге в восьмой раз пройдёт фестиваль «Не темно». Все инсталляции (всего их 25) будут расположены на двух площадках – ГЛК «Уктус» и ЖК «Шишимская горка» (Гастелло, 25).



В фестивале принимают участие представители России, Германии, Финляндии, Швейцарии, Польши, США, Австрии и Туниса.



Мероприятие, согласно плану, пройдёт с 18:00 до 22:00. Для всех желающих будет организован трансфер от пельменной «Замес» (Пушкина, 12).



Время отправления: 18:00 и 19:00. Маршрут: пельменная «Замес» – ГЛК «Уктус» – «Шишимская горка» – пельменная «Замес». Весь маршрут длится четыре часа (время в дороге и по часу на каждой площадке).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»