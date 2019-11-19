Новости дня
10:27 | 20.11.2019
В Нижнем Тагиле начнётся строительство ледового городка
Напомним, главной темой нижнетагильского ледового городка в этом году станет космос.
«Погода нам помогает, на сегодняшний день толщина льда на пруду уже 15 см. Вскоре мы сможем приступить к заготовке блоков для строительства городка. Для возведения всех планируемых объектов потребуется от 1300 до 1500 кубометров льда, также будем использовать блоки из чистого снега», - отметил директор подрядной организации, занимающейся строительством городка, Андрей Зайцев.
Отметим, с 1 декабря движение транспорта по проспекту Строителей на участке от кинотеатра «Родина» до перекрёстка с улицей Пархоменко будет закрыто.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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