10:27 | 20.11.2019

Первого декабря в Нижнем Тагиле начнётся строительство ледового городка. Предполагается, что на работу уйдёт 25 дней. Открыть городок планируют в последние выходные года, 28-29 декабря.



Напомним, главной темой нижнетагильского ледового городка в этом году станет космос.



«Погода нам помогает, на сегодняшний день толщина льда на пруду уже 15 см. Вскоре мы сможем приступить к заготовке блоков для строительства городка. Для возведения всех планируемых объектов потребуется от 1300 до 1500 кубометров льда, также будем использовать блоки из чистого снега», - отметил директор подрядной организации, занимающейся строительством городка, Андрей Зайцев.



Отметим, с 1 декабря движение транспорта по проспекту Строителей на участке от кинотеатра «Родина» до перекрёстка с улицей Пархоменко будет закрыто.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»