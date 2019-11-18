Долги по зарплате в Свердловской области продолжают расти

10:51 | 19.11.2019

Фото: postnews.ru

За ноябрь-месяц суммарная задолженность крупных и средних предприятий Свердловской области по заработной плате увеличилась почти на 20%. По данным на 1 ноября долг уже составлял 28,5 млн рублей.



Свердловскстат сообщает, о наличии зарплатных долгов отчитались шесть предприятий региона. Своих зарплат ожидают 350 работников.



Однако, годовой долг по зарплате снизился на 2,7%. Отметим, что в целом по России долг предприятий перед работниками превышает 2,64 млрд рублей. За месяц эти показатели выросли на 3,3%, сообщает Росстат.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»