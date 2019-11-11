В Лесном объявлен сбор на поиск пропавшей бабушки

Сегодня, 12 ноября, в Свердловской области в Лесном объявлен сбор на поиск пропавшей 72-летней Светланы Нечаевой.Начало поиска состоится в 11:00. Форма одежды: лес. С собой необходимо иметь горячее питье, перекус, тёплую одежду и обувь.Светлана Нечаева (Масалкина) ушла из дома 7 ноября в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, светлые короткие волосы с сединой и карие глаза.На момент пропажи женщина была одета в коричневую замшевую дубленку, коричневую меховую шапку и темные короткие сапоги.Если вы готовы помочь в поиске – сообщите об этом по телефону +7 922 193-63-06, Анастасия.