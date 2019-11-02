Два грузовика заблокировали трассу Камышлов – Тавда

14:04 | 2.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Трассу Камышлов – Тавда заблокировали грузовики, застрявшие на заснеженной дороге. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.



Вчерашним вечером на участке между Тавдой и Туринском забуксовал MAN. Грузовик ехал в колонне большегрузов, но не смог преодолеть подъем. Машину развернула, и она перегородила проезжую часть. Водителю пытался помочь другой дальнобойщик, но его Mercedes тоже застрял, причем на встречной полосе. Путь оказался закрыт более 40 машинам.



Как рассказали в Госавтоинспекции, сотрудники ГИБДД сдерживали автотранспорт на подъезде к данному участку дороги, а также привлекали сотрудников дорожно-эксплуатационного управления и спасателей МЧС для оказания помощи.



Водителям удалось преодолеть подъем только после расчистки снега и обработки дороги противогололедными материалами. Междугороднее сообщение полностью восстановили к двум часам ночи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»