Свердловчанину грозит срок за оплату дров поддельными купюрами

11:59 | 1.11.2019

Прокуратура направила суд уголовное дело в отношении жителя Ирбита 1981 г.р., обвиняемого в фальшивомонетничестве. По версии следствия, обвиняемый приобрел у неустановленного лица не менее 7 заведомо поддельных купюр достоинством 5 тыс. рублей каждый. 26 февраля 2019 года он сбыл одну из купюр за поставку дров.



Аналогичным образом обвиняемый сбыл оставшиеся заведомо поддельные денежные знаки, оплатив топливо на автозаправочной станции, расплатившись за ранее произведенные ремонтные работы в жилище, а также расплатившись за товары в магазине крупной торговой сети, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ») направлено для рассмотрения по существу в Ирбитский районный суд. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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