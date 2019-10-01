Индивидуализация ОСАГО: аккуратным водителям больше не придется платить за лихачей

Российский союз автостраховщиков (РСА): С января 2019 стартовала реформа ОСАГО, цель которой – переход к индивидуальным тарифам. Первый этап реформы заключался в расширении тарифного коридора и изменениях в расчете коэффициентов возраст-стаж (КВС) и бонус-малус (КБМ).Нововведения способствовали снижению средней стоимости полиса в большинстве регионов. А дальнейшие изменения, которые заключаются в еще большем расширении тарифного коридора, отмене коэффициента мощности авто и территориального коэффициента, позволят страховым компаниям предлагать индивидуальные, а не «усредненные» тарифы ОСАГО своим клиентам.