В Екатеринбурге на лето закроют сразу несколько важных дорожных магистралей
Иллюстрация: портал Екатеринбург.рф
Лето, помимо прочего, это период, когда городские службы приводят в порядок вверенные им объекты. Екатеринбургским водителям, в связи с этим, придётся искать новые маршруты, ведь проезд по некоторым важным дорогам будет закрыт из-за ремонтных работ.
Как сообщает официальный портал Екатеринбург.рф, с 23 апреля по 1 августа строители закроют движение транспорта по путепроводу на улице Исламова. Работы проводит ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» в рамках строительства самой улицы Юрия Исламова. На период закрытия путепровода Металлургов изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Маршрут №06 в направлении остановки «Институт связи» последует через Малогородскую, Новомосковский тракт, ТЦ «Мега» и дублёр улицы Металлургов. Далее автобусы поедут по улицам Викулова и Крауля. Маршруты №49 и 84 от остановочного пункта «СТЦ МЕГА» направят по улице Металлургов, затем по дублёру и далее по обычной схеме.
С мая по октябрь движение перекроют также на улицах Боевых Дружин и Октябрьской Революции. Причиной станет реконструкция магистральной тепловой сети и кольцевого водопровода. Перекрытие будет вводиться в три этапа. Первый этап затронет улицу Октябрьской Революции — с 1 мая по 15 октября. Второй этап — улицу Боевых Дружин от Октябрьской Революции до Февральской Революции в те же даты. Третий этап — непосредственно пересечение улиц Боевых Дружин и Февральской Революции. Схема движения общественного транспорта на этих участках не изменится. Объехать закрытую зону можно будет по улицам Челюскинцев, Маршала Жукова, проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать альтернативные пути передвижения. Актуальная карта всех дорожных перекрытий Екатеринбурга опубликована на официальном портале города.
