В Алапаевске мальчик перебегал дорогу и попал под машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 15 апреля, в девять часов вечера в Алапаевске возле дома № 3 на улице Интернационала девятилетний мальчик пытался перебежать дорогу и попал под машину.По словам водителя, ребёнок неожиданно выскочил из-за встречной машины.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, мальчик получил травму ноги и был госпитализирован в Алапаевскую городскую больницу.Известно, что ребёнок был на улице один. Его мама в разговоре с полицией заявила, что отпустила сына гулять с друзьями. Почему мальчик стал переходить дорогу в неположенном месте, объяснить не смогла. Мероприятие для возрастной категории 18+