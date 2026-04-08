В Алапаевске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 15 апреля, в девять часов вечера в Алапаевске возле дома № 3 на улице Интернационала девятилетний мальчик пытался перебежать дорогу и попал под машину.
По словам водителя, ребёнок неожиданно выскочил из-за встречной машины.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, мальчик получил травму ноги и был госпитализирован в Алапаевскую городскую больницу.
Известно, что ребёнок был на улице один. Его мама в разговоре с полицией заявила, что отпустила сына гулять с друзьями. Почему мальчик стал переходить дорогу в неположенном месте, объяснить не смогла.
