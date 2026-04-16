Подросток не справился с мопедом и попал в ДГКБ Екатеринбурга





– сообщили в областном УГИБДД. «В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в Детскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 15 апреля, около 14.40 на трассе под Берёзовским попал в ДТП 17-летний подросток на мопеде COLT. По предварительным данным, он слишком сильно разогнался и не удержал равновесие.Известно, что у подростка есть водительские права категории «А1», которые он получил восемь месяцев назад. На их получении настояли родители, когда покупали своему сыну мопед.Отмечается, что юноша ехал в шлеме. Мероприятие для возрастной категории 18+