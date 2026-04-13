Поджигателя из Невьянска не отпустили на принудительные работы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области суд отказал осужденному за смертельный поджог в смягчении наказания. Поджигатель надеялся, что лишение свободы заменят на принудительные работы.Речь идёт о Кирилле Коршунове, который был признан виновным в особо тяжком преступлении, совершенном в августе 2015 года. Мужчина поссорился с соседями по общежитию в Невьянске и решил жестоко отомстить. Он облил дверь соседской комнаты легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. При этом Коршунов знал, что внутри находится семья с маленьким ребёнком, но убедился, что пожар разгорелся, и только после этого удовлетворённым покинул помещение. В результате пожара погибла женщина. Её муж и ребёнок получили ожоги различной степени тяжести.В феврале 2017 года Свердловский областной суд огласил приговор. Коршунов был признан виновным по нескольким статьям, включая убийство и покушение на убийство. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В ноябре 2025 года Невьянский городской суд рассмотрел ходатайство осужденного. Коршунов просил заменить оставшийся срок лишения свободы на принудительные работы.Суд изучил материалы дела и отказал в удовлетворении ходатайства. Было отмечено, что полностью признал свою вину Коршунов только в 2023 году. Даже после досрочного снятия взыскания в июне 2025 года положительных моментов в его поведении не наблюдалось. Осужденный не принял достаточных мер к заглаживанию вреда перед потерпевшими. Он также не погасил задолженность по исполнительному листу.Коршунов попытался обжаловать отказ в смягчении наказания в областном суде. Сегодня стало известно, что апелляционная жалоба его оставлена без удовлетворения. Таким образом, поджигателю-душегубу предстоит отмеренный срок, который составляет на данный момент 6 лет и 8 с половиной месяцев. Мероприятие для возрастной категории 18+