В Екатеринбурге появился аудиогид по уличному искусству
Команда фестиваля «Стенография» выпустила аудиогид, рассказывающий об уличном искусстве в Екатеринбурге.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители фестиваля, аудиогид доступен в двух форматах: на сайте и в телеграм-боте (@streetartmarshrut_bot).
На сайте есть маркеры, при нажатии на которые открываются карточки с описанием муралов, фотографиями, аудиокомментариями или видео. Пользователь может познакомиться с любым объектом и перелистывать информационные блоки.
Бот также выдаёт информацию в текстовом виде, аудио- и видеоформатах, но имеет чёткий порядок: он указывает местоположение мурала, объясняет, как до него добраться, и уже на месте делится подробностями о создании работ, включая малоизвестные факты. Такая экскурсия рассчитана примерно на три часа.
«Сайт будет удобен тем, кто хочет составить свой путь, прогуляться в свободном режиме или изучить информацию дома. Бот подойдет для тех, кто хочет пройти маршрут вместе с гидом»,
– объяснили создатели гида.
Для справки: Международный фестиваль уличного искусства «Стенография» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
