В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру

20.01 Четверг, 16 апреля 2026
Иллюстрация: AI
В воскресенье, 19 апреля, Музей радио имени А. Попова приглашает екатеринбуржцев и гостей города заглянуть в будущее космонавтики. Сделано это будет при помощи ролевой игры.

Мероприятие приурочено к знаменательной дате — 65-летию первого полёта человека в космос. Участников ждёт настольно-ролевая игра под интригующим названием «Звук и отзвук». Действие развернётся на отдалённой орбитальной станции далёкого будущего. Каждому игроку предстоит испытать себя в роли учёного. Вместе команде нужно расследовать следы странной аварии. Героям также предстоит выстоять перед лицом удивительных тайн, которые скрывают спутники Юпитера.

Проводником в этих фантастических приключениях выступит научный сотрудник Планетария музея радио Александр Сысолятин. Он подробно объяснит правила игры и выдаст необходимые материалы.

Стартует игровая «космическая экспедиция» в 15.30. Участие — по входному билету в Музей радио, который находится — напомним — на улице Розы Люксембург, 9/11.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Выходные на экскурсиях приглашает провести известный екатеринбургский историк
15 апреля 2026
Школьник из Екатеринбурга стал победителем Всероссийской олимпиады по физике
12 апреля 2026

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
21:12 В Екатеринбурге на лето закроют сразу несколько важных дорожных магистралей
20:26 Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили
20:01 В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру
19:14 На свердловском скоростном электропоезде прокатился 20-миллионный пассажир
18:27 Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
18:02 Менеджеры по маркетплейсам чаще всех упоминают ИИ-навыки в резюме
17:56 Жителя Верхней Пышмы признали виновным в убийстве женщины в среднеуральском общежитии
17:31 60% екатеринбуржцев готовы брать мебель «с рук»
16:30 Прокуратура обещает проследить за расселением аварийного дома в свердловском посёлке Карпушиха
16:03 Подросток не справился с мопедом и попал в ДГКБ Екатеринбурга
15:46 Фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист» собрали более пяти млн рублей на оборудование для ОДКБ Екатеринбурга
15:15 Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС
14:33 Лесные пожары вновь регистрируются в Свердловской области
14:06 В Алапаевске мальчик перебегал дорогу и попал под машину
13:35 Новые предохранители установили на энергоблоке №4 Белоярской АЭС
12:48 Ещё один человек утонул на Шарташе в Екатеринбурге
12:29 Донор костного мозга улетел из Казахстана в Екатеринбург ради помощи ребёнку
11:35 В Екатеринбурге появился аудиогид по уличному искусству
10:22 В Краснотурьинске будут судить виновника смертельного ДТП на подъезде к городу
09:53 В Нижнем Тагиле прокуратура заставила предпринимателя отключить загрязнявшие воздух печи
09:18 Свердловский облсуд разрешил судить судью за нарушение ПДД
21:40 Автостоянку у ДК Лаврова в Екатеринбурге оборудуют передовой техникой
21:05 День рождения Шекспира отметят в Екатеринбурге увлекательной лекцией
20:31 Поджигателя из Невьянска не отпустили на принудительные работы
20:10 На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
19:40 В Верхней Пышме заключили под стражу группу любителей «халявного» золота
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
