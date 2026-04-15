В Музее радио в Екатеринбурге устроят космическую ролевую игру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В воскресенье, 19 апреля, Музей радио имени А. Попова приглашает екатеринбуржцев и гостей города заглянуть в будущее космонавтики. Сделано это будет при помощи ролевой игры.Мероприятие приурочено к знаменательной дате — 65-летию первого полёта человека в космос. Участников ждёт настольно-ролевая игра под интригующим названием «Звук и отзвук». Действие развернётся на отдалённой орбитальной станции далёкого будущего. Каждому игроку предстоит испытать себя в роли учёного. Вместе команде нужно расследовать следы странной аварии. Героям также предстоит выстоять перед лицом удивительных тайн, которые скрывают спутники Юпитера.Проводником в этих фантастических приключениях выступит научный сотрудник Планетария музея радио Александр Сысолятин. Он подробно объяснит правила игры и выдаст необходимые материалы.Стартует игровая «космическая экспедиция» в 15.30. Участие — по входному билету в Музей радио, который находится — напомним — на улице Розы Люксембург, 9/11. Мероприятие для возрастной категории 18+