День рождения Шекспира отметят в Екатеринбурге увлекательной лекцией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через неделю, 23 апреля, исполнится 462 года со дня рождения великого английского поэта и драматурга. Многие детали его биографии остаются неизвестными или плохо проверяемые, но считается, что и умер Уилльям Шекспир 23 апреля в возрасте 52 лет.Мировая театральная общественность помнит о дне рождения (и смерти) автора множества литературных шедевров, не забывают о нём и в Екатеринбурге (тоже далеко не последнем городе на Земле в плане развития театрального искусства). В 2026 году екатеринбуржцам предлагают отметить шекспировское день рождение прослушиванием любопытной лекции о нём.Автором лекции выступил известный театральный критик и киносценарист, основатель и арт-директор фестиваля «Реальный театр» Олег Лоевский. Он порассуждает об одном из главных персонажей шекспировского творчества — датском принце Гамлете. В чём особенность этого персонажа и как он менялся в различные эпохи? Ответам на эти вопросы посвящена лекция.Встреча пройдёт в новом креативном пространстве «Теплица» (улица Ленина, 50, 4 этаж). Начало лекции в 19.00. Мероприятие для возрастной категории 18+