Прокуратура обещает проследить за расселением аварийного дома в свердловском посёлке Карпушиха
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура Кировграда обещает проследить за расселением аварийного дома в свердловском посёлке Карпушиха. Речь идёт о доме №17 на улице Фадеева.
Как рассказали в официальном канале в «Макс» прокуратуры Свердловской области, в августе 2022 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить его должны было до 31 декабря 2025 года, но потом срок сдвинули на года – до 31 декабря 2026 года. Согласно экспертизе 2022 года, степень износа здания составляла 81%. Стены дома покрыты трещинами, фундамент разрушается, вокруг оконных блоков образовались зазоры, печные трубы покосились – жить в таких условиях опасно.
Настаивая на сокращении сроков, прокуратура принесла протест на постановление администрации, и власти согласились сдвинуть крайний срок на 1 августа 2026 года.
Однако на этом надзорное ведомство не остановилось на этом, и направило в Кировградский городской суд иск с требованием обязать администрацию вне очереди предоставить благоустроенное жильё семьям из дома по договору социального найма. Суд требования удовлетворил.
«После вступления судебного акта в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение»,
– сообщили в ведомстве.
В свердловском посёлке Билимбай погиб мужчина на квадроцикле
13 апреля 2026
13 апреля 2026