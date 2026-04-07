Фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист» собрали более пяти млн рублей на оборудование для ОДКБ Екатеринбурга
Благотворительный фонд «Дети России» совместно с хоккейным клубом «Автомобилист» собрал более пяти миллионов рублей на оборудование для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ №1 в Екатеринбурге.
Совместными усилиями для ОДКБ закупили микроскопы, лабораторное оборудование, специализированную мебель, а также приборы для хранения данных секвенирования и биологических образцов.
Ключевую роль сыграли игроки и болельщики «Автомобилиста»: по миллиону рублей выделили ведущие спортсмены клуба, награждённые КХЛ призами и сертификатами на благотворительность. Дополнительные средства собраны во время двух домашних матчей – против ХК «Адмирал» (Владивосток) и «Шанхайских Драконов» (Китай), приуроченных к Международному дню борьбы с детским раком.
Фонд «Дети России» поддерживает клинику с 2012 года. За это время собрано более 62,7 миллиона рублей на развитие технологий диагностики и лечения.
Лаборатория молекулярной биологии центра – одна из ведущих в России. Ежегодно здесь проводят до 2500 высокотехнологичных исследований для детей из 11 регионов, включая диагностику лейкозов, лимфом и опухолей, подбор таргетной терапии.
«Здесь лечатся дети со всей страны. Благодаря онкоцентру многие получают помощь рядом с домом, с поддержкой родных – это важно для победы над болезнью»,
– отметила директор фонда Юлия Нутенко.
