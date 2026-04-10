Убийцу из Камышлова на свободу не выпустили

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В условно-досрочном освобождении отказано человеку, который более 20 лет назад совершил жестокие убийства. Таково окончательное решение Свердловского областного суда.Как напоминает телеграм-канал «Суды Свердловской области», в 2004 году в Камышлове произошло жестокое убийство 79-летней пенсионерки. На скамье подсудимых тогда оказались 25-летний Александр Труфанов и двое несовершеннолетних. Им предъявили обвинение в разбойном нападении и убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Труфанову также вменили вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.Уголовное дело рассматривалось в Свердловском областном суде. Как установило следствие, Труфанов с подростками распивали алкоголь. Когда деньги на покупку спиртного закончились, старший товарищ предложил похитить их у престарелой знакомой, а её саму убить. Задуманное троица злодеев исполнила, вот только добычей их оказались всего 370 рублей.На следующий день после убийства один из подростков вернулся в незапертую квартиру жертвы. Убедившись, что труп женщины ещё не обнаружен, он снял с неё одну золотую серёжку, которую затем продал.В сентябре 2004 года убийцам вынесли приговор. Подростки получили 8 и 9 лет воспитательной колонии. Труфанова суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Позже он был также осуждён Камышловским городским судом. По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 22 года 10 месяцев колонии строгого режима.В январе 2026 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство осуждённого об условно-досрочном освобождении. На тот момент Труфанов отбыл 22 года и 17 дней лишения свободы — более двух третей срока. Однако суд изучил материалы дела и характеристики осуждённого. За все годы отбывания наказания Труфанов имел 19 поощрений, но также и 30 взысканий. Суд пришёл к выводу, что условно-досрочное освобождение преждевременно, и отказал в удовлетворении ходатайства.Труфанов обжаловал постановление в апелляционной инстанции. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Убийца останется за решёткой. Мероприятие для возрастной категории 18+