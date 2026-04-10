Три десятка ДТП с участием мототранспорта зафиксировано в Свердловской области в 2026 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Пресс-конференция, посвящённая открытию мотосезона в Свердловской области, прошла в пресс-центре ТАСС Урал. На ней, в частности, были озвучены печальные статистические данные.
Руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Галина Кравченко сообщила, что с начала года зарегистрировано уже 30 ДТП с участием мототранспорта. В этих авариях два человека погибли, ещё шесть получили травмы. Смертельные ДТП произошли в Алапаевском и Пригородном районах.
По итогам прошлого года цифры выглядят ещё более пугающе: 511 ДТП с участием мототранспорта, 29 погибших в них и 234 раненых. Наибольшее количество аварий зафиксировано в Екатеринбурге — 218, Нижнем Тагиле — 44 и Первоуральске — 25.
Особую тревогу у инспекторов вызывает ситуация с детьми-водителями. В прошлом году произошло 34 ДТП с их участием, один ребёнок погиб. Наиболее аварийная группа — подростки 14–15 лет. Кравченко призвала не обучать детей самостоятельно на дорогах, в полях или лесах.
Основной причиной ДТП Галина Кравченко назвала несоблюдение безопасной скорости. Этот фактор, по её словам, превращает управляемую технику в неуправляемую и делает последствия ударов смертельными.
Поддержать редакцию
На перегоне Салка легковой автомобиль попал под электричку
10 апреля 2026
10 апреля 2026