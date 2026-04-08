Свердловский облсуд разрешил судить судью за нарушение ПДД
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд дал согласие на привлечение одного из судей региона к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения: он не уступил дорогу.
Как пояснили в объединённой пресс-службе судов области, судейская неприкосновенность нужна для защиты независимости правосудия и не является личной привилегией, поэтому судьи, так же, как и другие граждане, отвечают за свои поступки.
Теперь, получив согласие суда, уполномоченные органы могут возбудить в отношении судьи дело об административном правонарушении.
«За бытовые правонарушения судьи несут ответственность на общих основаниях, но с соблюдением особого порядка, исключающего произвольное преследование»,
– подчеркнули в пресс-службе.
