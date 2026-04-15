В Нижнем Тагиле прокуратура заставила предпринимателя отключить загрязнявшие воздух печи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура заставила от индивидуального предпринимателя отключить углевыжигательные печи.
Как рассказали в областной прокуратуре, при проверке бывшего завода минеральной ваты на Северном шоссе представители ведомства обнаружили четыре пиролизные печи, загрязнявшие городской воздух при производстве древесного угля. Дым, возникавший в результате горения, выходил через трубы и попадал в атмосферу. При этом печи не были поставлены на учёт как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Категория печей также не была определена, а продукты горения никак фильтровались. Ещё одна претензия касалась древесных отходов, обнаруженных на территории предприятия.
По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства). Предприниматель упираться не стал, отказался от печей и убрал мусор.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования земельный участок освобождён от пиролизных печей и размещённых ранее отходов, а виновное лицо оштрафовано на три тысячи рублей»,
– сообщили в ведомстве.
