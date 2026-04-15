В Нижнем Тагиле прокуратура заставила предпринимателя отключить загрязнявшие воздух печи

09.53 Четверг, 16 апреля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура заставила от индивидуального предпринимателя отключить углевыжигательные печи.

Как рассказали в областной прокуратуре, при проверке бывшего завода минеральной ваты на Северном шоссе представители ведомства обнаружили четыре пиролизные печи, загрязнявшие городской воздух при производстве древесного угля. Дым, возникавший в результате горения, выходил через трубы и попадал в атмосферу. При этом печи не были поставлены на учёт как объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Категория печей также не была определена, а продукты горения никак фильтровались. Ещё одна претензия касалась древесных отходов, обнаруженных на территории предприятия.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства). Предприниматель упираться не стал, отказался от печей и убрал мусор.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования земельный участок освобождён от пиролизных печей и размещённых ранее отходов, а виновное лицо оштрафовано на три тысячи рублей»,

– сообщили в ведомстве.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов
15 апреля 2026
Часть Исетского водохранилища незаконно продали в частные руки
09 апреля 2026
На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
15 апреля 2026
В Ирбите суд взыскал с РЖД компенсацию в пользу семьи погибшего под поездом мужчины
10 апреля 2026

Общественника из Красноуфимска оштрафовали по статье о неуважении к власти из-за пересланного видео

Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что Андрей Баженов выражается в недопустимой форме
