Автостоянку у ДК Лаврова в Екатеринбурге оборудуют передовой техникой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге готовятся к запуску проекта по цифровизации муниципальных автостоянок. Опробуют новую технику на пространстве возле Уральского центра народного искусства, который в народе до сих пор больше известен, как дворец культуры имени М. Лаврова.Официальный портал Екатеринбург.рф, со ссылкой на исполняющую обязанности директора «Городской службы автопарковок» Марину Ярулину, раскрывает подробности проекта, который предполагает переход на автоматизированные парковочные системы. В рамках проекта на парковку возле ДК установят современные шлагбаумы, терминалы оплаты и электронные средства доступа. Вместо охранников за порядком на парковке будут следить видеокамеры, сигнал с которых будет поступать в специально созданный центр мониторинга. Специалисты центра должны оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.Если эксперимент по оборудованию автостоянки в Орджоникидзевском районе города окажется успешным, опыт распространят на все муниципальные парковки Екатеринбурга. На текущем этапе «Городская служба автопарковок» собирает коммерческие предложения по закупке оборудования. Специалисты анализируют технические характеристики и стоимость устройств с тем, чтобы выбрать лучшие по отношению «цена/качество».