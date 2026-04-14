Автостоянку у ДК Лаврова в Екатеринбурге оборудуют передовой техникой

21.40 Среда, 15 апреля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге готовятся к запуску проекта по цифровизации муниципальных автостоянок. Опробуют новую технику на пространстве возле Уральского центра народного искусства, который в народе до сих пор больше известен, как дворец культуры имени М. Лаврова.

Официальный портал Екатеринбург.рф, со ссылкой на исполняющую обязанности директора «Городской службы автопарковок» Марину Ярулину, раскрывает подробности проекта, который предполагает переход на автоматизированные парковочные системы. В рамках проекта на парковку возле ДК установят современные шлагбаумы, терминалы оплаты и электронные средства доступа. Вместо охранников за порядком на парковке будут следить видеокамеры, сигнал с которых будет поступать в специально созданный центр мониторинга. Специалисты центра должны оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.

Если эксперимент по оборудованию автостоянки в Орджоникидзевском районе города окажется успешным, опыт распространят на все муниципальные парковки Екатеринбурга. На текущем этапе «Городская служба автопарковок» собирает коммерческие предложения по закупке оборудования. Специалисты анализируют технические характеристики и стоимость устройств с тем, чтобы выбрать лучшие по отношению «цена/качество».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
21:40 Автостоянку у ДК Лаврова в Екатеринбурге оборудуют передовой техникой
21:05 День рождения Шекспира отметят в Екатеринбурге увлекательной лекцией
20:31 Поджигателя из Невьянска не отпустили на принудительные работы
20:10 На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
19:40 В Верхней Пышме заключили под стражу группу любителей «халявного» золота
19:20 Выходные на экскурсиях приглашает провести известный екатеринбургский историк
17:10 Сильный ветер обещают синоптики в Свердловской области
16:20 В Кировграде к концу лета планируют завершить благоустройство парка культуры и отдыха
16:17 После нападения на подростка в Полевском возбудили уголовное дело
16:16 Половина уральцев тратится на хобби и увлечения
16:05 В Екатеринбурге второй день ищут 11-летнего мальчика
14:50 Свердловчане стали чаще интересоваться анимацией, монтажом и озвучкой
14:48 Реагирование на возможную атаку БПЛА объявили в Свердловской области
14:37 Дело обвиняемого в избиении подростка на Уктусе передали в суд
13:53 Kia Rio и LADA Vesta вошли в число самых популярных авто с пробегом на Урале
13:09 Больше часа свердловские полицейские гонялись за лихачом из Серовского района
12:22 Железнодорожника из Кушвы подозревают в хищении запчастей для грузовых вагонов
11:51 СМИ сообщают о нападении подвыпившего мужчины на 15‑летнего подростка
11:02 Два человека утонули в Свердловской области
10:26 Екатеринбург собирает гуманитарную помощь для Дагестана
09:52 Микрофинансовую компанию оштрафовали за частые напоминания о долге в Свердловской области
09:30 В Свердловской области объявили пожароопасный сезон
09:01 Из-за переселения семьи из аварийного дома в Екатеринбурге в жильё за городом возбудили уголовное дело
20:06 Любовь к громкой музыке обойдётся жителю Каменска-Уральского в 100 тысяч рублей
19:39 Проект застройки Уралмашзавода повторно предложили обсудить екатеринбуржцам
19:09 Пьяный водитель из Ревды лишился дорогой иномарки
