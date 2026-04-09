В Краснотурьинске будут судить виновника смертельного ДТП на подъезде к городу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске будут судить водителя Toyota, который 19 июня 2025 года на подъезде к городу выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с электроциклом.
В результате ДТП водитель электроцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и вскоре скончался. Позже в отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение. Дело передали в городской суд, сообщили в прокуратуре области.
