Возрастное ограничение 18+
На уральских железнодорожных мостах выявлены массовые дефекты
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уральская транспортная прокуратура сообщила тревожную новость: выявлены десятки дефектов на железнодорожных мостах и путепроводах. На данный момент принимаются меры по устранению этих нарушений в сфере безопасности движения, пока не произошло беды.
Егоршинская транспортная прокуратура в ходе проверки вскрыла факты ненадлежащего содержания инженерных сооружений. Как оказалось, 15 объектов — железнодорожные мосты и путепроводы над железной дорогой, — эксплуатируются с критическими дефектами. Среди нарушений — поврежденное покрытие и оголенная арматура. Кроме того, выявлены коррозийные повреждения водоотводных труб. На некоторых объектах полностью отсутствует перильное ограждение.
Аналогичные нарушения нашли и другие надзорные ведомости. Карталинский и Свердловский транспортные прокуроры проверили 34 искусственных сооружения. Там также обнаружились схожие недостатки, угрожающие безопасности движения.
В связи с выявленными нарушениями транспортные прокуроры внесли представления балансодержателям данных сооружений. Юридическим лицам, ответственным за состояние объектов, грозит административная ответственность. В отношении четырёх организаций уже возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Ситуация остается на контроле у транспортных прокуроров, которые организовали мониторинг состояния объектов инфраструктуры и процесс устранения выявленных недостатков.
Егоршинская транспортная прокуратура в ходе проверки вскрыла факты ненадлежащего содержания инженерных сооружений. Как оказалось, 15 объектов — железнодорожные мосты и путепроводы над железной дорогой, — эксплуатируются с критическими дефектами. Среди нарушений — поврежденное покрытие и оголенная арматура. Кроме того, выявлены коррозийные повреждения водоотводных труб. На некоторых объектах полностью отсутствует перильное ограждение.
Аналогичные нарушения нашли и другие надзорные ведомости. Карталинский и Свердловский транспортные прокуроры проверили 34 искусственных сооружения. Там также обнаружились схожие недостатки, угрожающие безопасности движения.
В связи с выявленными нарушениями транспортные прокуроры внесли представления балансодержателям данных сооружений. Юридическим лицам, ответственным за состояние объектов, грозит административная ответственность. В отношении четырёх организаций уже возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Ситуация остается на контроле у транспортных прокуроров, которые организовали мониторинг состояния объектов инфраструктуры и процесс устранения выявленных недостатков. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
