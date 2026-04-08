Донор костного мозга улетел из Казахстана в Екатеринбург ради помощи ребёнку
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге у юного пациента появилась возможность победить рак благодаря донору костного мозга из Казахстана.
Как рассказали в областном Минздраве, в 60% случаев для лечения онкологии требуется пересадка костного мозга. Вероятность полной совместимости с братом или сестрой составляет 25%, но, если среди родных нет подходящих доноров, их начинают искать в специальном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Так врачи нашли 33-летнего Дениса Лекомцева, который четыре года назад подписал согласие на вступление в федеральный регистр. Он с 18 лет сдаёт кровь как донор, и в этот раз его помощь потребовалась ребёнку.
«Несмотря на то, что к этому моменту мужчина находился в Казахстане, он уверенно подтвердил готовность стать донором и вылетел в Екатеринбург»,
– рассказали в Минздраве.
Со дня трансплантации прошло больше месяца. Пациент продолжает лечение, а Денис вернулся домой.
