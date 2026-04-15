60% екатеринбуржцев готовы брать мебель «с рук»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» опросили жителей Екатеринбурга и узнали, как они относятся к мебели «с рук».По данным площадки, 60% положительно относятся к покупке мебели в ресейле, и чаще то молодёжь 18-24 лет– 73%. Каждый пятый также считает, что это лучший способ сэкономить.Чаще всего екатеринбуржцы покупают новую мебель на замену старой, если что-то сломалось или пришло в непотребный вид – 69%. 55% обновляют интерьер во время ремонта, 40% – под новые нужды (детская, уголок для питомца). Спонтанные покупки «по симпатии» допускают 24%, преимущественно это молодые люди 18-34 лет.Покупая мебель, бюджет планируют 76%. Чаще всего покупают диваны и кресла (45%), кухонную мебель (36%), спальни и системы хранения (по 28%). В среднем жители уральской столицы закладывают на покупку мебель 54 000 рублей: 14% уложатся в 10 000, 17% – до 30 000, 19% – 30-50 000 рублей.63%, выбирая мебель, учитывают рекламу: чаще на досках объявлений (52%), в онлайн-магазинах мебели (41%) и по ТВ (29%). 20% ищут винтаж или дизайнерские модели, 19% выбирают ресейл ради экологии.Дополнительно аналитики выяснили, что у 55% екатеринбуржцев дома есть «тот самый стул» для одежды, у 20% он – главный предмет мебели. Мероприятие для возрастной категории 18+