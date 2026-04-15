Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Компания МТС открыла сбор пожертвований на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Собранные средства направят местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия в республике. Жители Свердловской области также могут поучаствовать в благотворительности.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, сделать это можно в приложении «Мой МТС». Пользователи могут использовать свой кешбэк или сделать денежный перевод. Также доступно пожертвование по реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система» – партнёра МТС.Также известно, что ликвидацией последствий паводка в пострадавших районах и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы МТС – не только республиканского филиала, но и Ставропольского края, Северной Осетии, Астраханской области. Совместными усилиями они включили резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта в разгар паводков. Это помогло абонентам в зонах подтопления оставаться на связи для вызова срочных спасательных и медицинских служб.Отмечается, что это не единственный благотворительный проект МТС. Только в 2025 году более 80 тысяч пользователей приложения «Мой МТС» совершили 29 миллионов пожертвований, в том числе благодаря списанию кешбэка более 8,5 миллиона рублей перечислили на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, а также жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей. Мероприятие для возрастной категории 18+