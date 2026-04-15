Возрастное ограничение 18+

Жители Свердловской области могут сделать пожертвования для пострадавшего от паводков Дагестана через МТС

15.15 Четверг, 16 апреля 2026
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Компания МТС открыла сбор пожертвований на помощь жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения. Собранные средства направят местным НКО для ликвидации последствий стихийного бедствия в республике. Жители Свердловской области также могут поучаствовать в благотворительности.

Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, сделать это можно в приложении «Мой МТС». Пользователи могут использовать свой кешбэк или сделать денежный перевод. Также доступно пожертвование по реквизитам на сайте благотворительного фонда «Система» – партнёра МТС.

Также известно, что ликвидацией последствий паводка в пострадавших районах и обеспечением стабильной связи сейчас занимаются инженерные службы МТС – не только республиканского филиала, но и Ставропольского края, Северной Осетии, Астраханской области. Совместными усилиями они включили резервное питание базовых станций с помощью генераторов в ключевых точках Махачкалы, Каспийска, Хасавюрта в разгар паводков. Это помогло абонентам в зонах подтопления оставаться на связи для вызова срочных спасательных и медицинских служб.

Отмечается, что это не единственный благотворительный проект МТС. Только в 2025 году более 80 тысяч пользователей приложения «Мой МТС» совершили 29 миллионов пожертвований, в том числе благодаря списанию кешбэка более 8,5 миллиона рублей перечислили на помощь пострадавшим от паводка в Оренбургской области, а также жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK